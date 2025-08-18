الداخلية تضبط 7 ملايين جنيه من تجار العملة



كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 7 ملايين جنيه من تجار العملة.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي المختلفة بقيمة مالية تقارب 7 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، وما يمثله ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.