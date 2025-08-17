كتب ـ علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة اختطاف طفل حديث الولادة، وضبط سيدة لاتهامها بالاستيلاء على الرضيع من والدته داخل أحد المستشفيات.

تلقى قسم شرطة الوايلي بلاغًا من سيدة تقيم بدائرة قسم المرج، أفادت فيه بأن طفلها البالغ من العمر 3 أشهر ويعاني من أنيميا حادة، تعرض للاختطاف يوم 15 من الشهر الجاري، بعدما أوهمتها سيدة بمساعدتها أثناء الاستعلام عن أسعار التحاليل الطبية الخاصة بالطفل، ثم غافلتها واختفت به.

بالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمة وضبطها، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم الزيتون، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة لرغبتها في إيهام زوجها بأنها أنجبت، بعد تعثر حملها.

وأكدت التحريات أن الطفل لم يتعرض لأي أذى، حيث جرى تسليمه لوالدته التي تعهدت بحسن رعايته، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت المتهمة إلى جهات التحقيق لاستكمال الاستجواب وكشف كافة ملابسات الواقعة.