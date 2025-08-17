بسبب لهو الأطفال.. مشاجرة بين سيدتين تنتهي بادعاء خطف بالقاهرة | فيديو

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام سيدة بالتعدي بالضرب على أخرى ورجل بزعم محاولتهما خطف نجلها بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأنه بتاريخ 13 الجاري حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة بين طرف أول (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم)، وطرف ثانٍ (سيدة وزوجها – مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق القبة)، وذلك على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب لهو الأطفال داخل إحدى الحدائق، تطورت إلى تعدي كل منهما على الآخر بالتشابك بالأيدي.

وأضاف البيان أن السيدة الأولى ادعت – على غير الحقيقة – محاولة الطرف الثاني خطف نجلها نكاية بهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

