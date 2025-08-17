قرار قضائي جديد بشأن "أم سجدة" في اتهامها بغسل أموال "التيك توك"

كتب- أحمد عادل:

قرر قاضي المعارضات بالتجمع الخامس، تجديد حبس البلوجر الشهيرة بـ"أم سجدة" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بغسل الأموال المتحصلة من نشر مقاطع فيديو تخدش الحياء العام.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد تلقت عدة بلاغات ضد صانعتَي محتوى، تتهمهما بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء، وخروجًا عن الآداب العامة، فضلًا عن التشكيك في مصادر ثرواتهما.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمتين (ربتا منزل - مقيمتان بمحافظتي القاهرة والقليوبية)، وبمواجهتهما أقرتا بتصوير ونشر مقاطع الفيديو المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من منصات التواصل.

