الأمن يضرب المحتكرين.. ضبط قضايا تلاعب بالدقيق المدعم

11:10 ص الأحد 17 أغسطس 2025

ضبط دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء - أرشيفية

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن 3 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

دقيق مدعم السوق السوداء التموين حملات
