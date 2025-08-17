

كتب- محمد فتحي:



أصدرت وزارة الداخلية، بيانا، اليوم الأحد، كشفت خلاله ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين قائدي سيارتين أمام إحدى القرى السياحية بمطروح للخلاف على إنتظار سيارتيهما وتعدى أحدهما على الآخر بالضرب أمام أنجاله.

قالت الوزارة في بيانها، إنه بالفحص تبين أن الواقعة قديمة سبق تداولها عام 2019، وتم فحصها آنذاك وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها فى حينه.

وأشارت إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.