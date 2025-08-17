إعلان

الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة بين قائدي سيارتين أمام إحدى القرى السياحية بمطروح

01:29 ص الأحد 17 أغسطس 2025

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- محمد فتحي:

أصدرت وزارة الداخلية، بيانا، اليوم الأحد، كشفت خلاله ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين قائدي سيارتين أمام إحدى القرى السياحية بمطروح للخلاف على إنتظار سيارتيهما وتعدى أحدهما على الآخر بالضرب أمام أنجاله.

قالت الوزارة في بيانها، إنه بالفحص تبين أن الواقعة قديمة سبق تداولها عام 2019، وتم فحصها آنذاك وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها فى حينه.

وأشارت إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية مشاجرة أمام قرية سياحية مطروح الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان