كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، لاتهامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها على المواطنين مقابل مبالغ مالية، وذلك بدائرة قسم شرطة الوايلي.

وعُثر بحوزتهما على عدد من المحررات والشهادات الدراسية والكارنيهات المزورة، بالإضافة إلى خاتمين مقلدين منسوبين لجهات حكومية، والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير.

وبمواجهتهما، اعترفا بمزاولة نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

اقرأ أيضا:

نزاع على "شقة" ينتهي بقتل مالك عقار.. والمحكمة تخفف الحكم

تنسيق المعهد الفني الصحي الشرطي 2025-2026.. شروط ومزايا الالتحاق (ذكور – إناث)

قصة ذبح "طفل المهندسين" أمام أولاد عمومته بسوبر ماركت( كواليس صادمة)