ضبط شخصين بالقاهرة لتورطهما في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية

01:31 م السبت 16 أغسطس 2025

المتهمين

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، لاتهامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها على المواطنين مقابل مبالغ مالية، وذلك بدائرة قسم شرطة الوايلي.

وعُثر بحوزتهما على عدد من المحررات والشهادات الدراسية والكارنيهات المزورة، بالإضافة إلى خاتمين مقلدين منسوبين لجهات حكومية، والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير.

وبمواجهتهما، اعترفا بمزاولة نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

ضبط شخصين مديرية أمن القاهرة تزوير المحررات الرسمية
