جثة شاب داخل مصحة إدمان بالجيزة والمعاينة تكشف مفاجأة

كتب - محمد شعبان:

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء علاء فتحي واقعة العثور على جثة شاب داخل مصحة لعلاج الإدمان جنوب المحافظة.

مصدر أمني مطلع أفاد بأن رجال المباحث بقسم شرطة أبو النمرس عثروا على جثة شاب "نزيل" داخل مصحة لعلاج الإدمان بزاوية أبو مسلم، تبين أنها غير مرخصة.

تحفظت الشرطة على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت التحريات وتشريح الجثمان بمصلحة الطب الشرعي لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.