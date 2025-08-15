"حرامي بجح".. أول بيان من الداخلية عن فيديو أشعل السوشيال ميديا
06:05 م الجمعة 15 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي:
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن محاولة قائد دراجة نارية سرقة هاتف خاص بأحد المواطنين بأسلوب الخطف وتهديده بسلاح أبيض بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط المتهم عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة وبحوزته السلاح الأبيض والدراجة النارية "بدون ترخيص" الظاهران بمقطع الفيديو.
تحفظت الشرطة على الدراجة النارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية.
