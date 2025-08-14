إعلان

دفاع فتيات مطاردة طريق الواحات يكشف سبب رفض الفتاة الثالثة تحرير محضر

05:16 م الخميس 14 أغسطس 2025

مطاردة فتيات طريق الواحات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- رمضان يونس:

كشف المحامي إبراهيم البسيوني، دفاع ضحيتي مطاردة طريق الواحات، عن وجود فتاة ثالثة داخل السيارة أثناء حدوث الواقعة.

وقال البسيوني في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الفتاة الثالثة "حبيبة" رفضت تحرير محضر بقسم الشرطة نظرًا لعدم إصابتها في الحادث مكتفية بما جرى.

وقالت "نزال" أمام جهات التحقيق، إنها أثناء استقلالها سيارة ملاكي رفقة إحدى صديقاتها، تفاجأت بثلاث سيارات يطاردنهن على الطريق، ما تسبب في اصطدامهن بتريلا كانت تقف على جانب الطريق، على إثرها أُصبن بجروح في اليد والوجه.

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائدي 3 سيارات ملاكي بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكي أخرى بالجيزة، ما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجاري ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من طالبة "مصابة بكدمات وسحجات" - قائدة السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" - مقيمة بمحافظة الجيزة، بتضررها من قائدي 3 سيارات لقيامهم بملاحقتها ومحاولة إيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها طالبة "مصابة بجرح بالجبهة"، ما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما، وفر الثلاث سيارات هربًا.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من تحديد السيارات المشار إليها، وإلقاء القبض على قائديها ومستقليها. تبين أنهم 3 طلاب، وسائق بأحد تطبيقات النقل الذكي، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومستقليها، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطاردة طريق الواحات فتيات مطاردة طريق الواحات دفاع ضحيتي مطاردة طريق الواحات رفض الفتاة الثالثة تحرير محضر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الرابح والخاسر من انخفاض الدولار مقابل الجنيه؟
الفاصل المداري يتقدم داخل مصر.. رياح حارة وأتربة وسحب رعدية وأمطار
انكسار الموجة الحارة تدريجيًا.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس
معاملة المثل.. وزير الخارجية: خفضنا تأمين سفارات غربية ردا على الاعتداء على سفاراتنا -فيديو