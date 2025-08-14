بزعم تسفيرهم بالخارج.. ضبط سيدة بالجيزة لاتهامها بالنصب على المواطنين

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط إحدى السيدات بمحافظة الجيزة، لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل وهمية.

وتبين من التحريات أن المتهمة، والتي لها معلومات جنائية، تدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص في دائرة قسم شرطة العجوزة، وتروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقوم بإيهام ضحاياها بتوفير وظائف بالخارج مقابل مبالغ مالية.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول يحتوي على دلائل فنية تؤكد نشاطها الإجرامي. وبمواجهتها، أقرت بارتكابها الوقائع على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

