كتب- علاء عمران

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام موظفين بإحدى المستشفيات باختلاس عقاقير طبية من عهدة المستشفى بقيمة مالية تُقدر بـ1.5 مليون جنيه، مستغلين طبيعة عملهما واختصاصهما الوظيفي.

وبالفحص تبين أن أحد المتهمين محبوس على ذمة قضية أخرى، فيما تم ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

في أقل من 24 ساعة.. الداخلية تلقي القبض على متهمي مطاردة فتيات طريق الواحات

"بعد فيديو الـ 3 سيارات".. التحقيق مع المتهمين بمطاردة فتاتين بطريق الواحات

قرار جديد بشأن المتهمة بالتسبب في مصرع ابنها بالهرم

"البنت عملت حادثة".. فحص فيديو لمطاردة 3 سيارات لـ فتاة على طريق الواحات

قاتل جواهرجي أبو العلا "الخناجري" يطعن على الإعدام.. ماذا تقول المذكرة؟ |مستند

"من الحفلات لزعيمة تجار مخدرات".. تحقيقات عصابة سارة خليفة |تغطية شاملة