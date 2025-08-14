قرار جديد بشأن المتهمة بالتسبب في مصرع ابنها بالهرم

كتب- محمود الشوربجي:

قررت النيابة العامة في الجيزة، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتسبب في مصرع ابنها، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح في منطقة الهرم.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية، بسرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بتشريح جثة الطفل والتصريح بالدفن بعد إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغًا يفيد مصرع طفل نتيجة الاعتداء عليه، وبإجراء التحريات تبين أن والدة الطفل اعتدت عليه بالضرب، بحجة تأديبه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

تم ضبط والدة الطفل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.