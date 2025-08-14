خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 25 طن دقيق أبيض بلدي مدعم

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، حيث ضُبط خلالها 25 طن دقيق (أبيض، بلدي مدعم).

يأتي ذلك ستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

