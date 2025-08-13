إعلان

مطاردة وإشارات خادشة.. الداخلية تضبط قائد سيارة اعتدى على سيدة بالدقهلية

01:54 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

المتهم

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر سيدة من قيام قائد سيارة ملاكي بمطاردتها والتعدي عليها بالسب في محافظة الدقهلية.
بالفحص، تبين أن المبلغة (مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة) أفادت بأنه بتاريخ 10 الجاري، وأثناء قيادتها سيارتها بدائرة قسم شرطة المنصورة، قام قائد سيارة ملاكي بمطاردتها والتلويح لها بإشارات خادشة للحياء، قبل أن يتعدى عليها بالسب.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.
تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

اعتداء على سيدة الدقهلية قائد سيارة ملاكي
