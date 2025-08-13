"خنقها ببطرحة".. محاكمة المتهم بقتل زوجته في الطالبية اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة عامل متهم بقتل زوجته خنقًا باستخدام "غطاء رأس"، داخل مسكن الزوجية بمنطقة الطالبية.

وجاء في شهادة الطبيب الشرعي، خلال الجلسات السابقة، استبعاد وجود شبهة الخنق كما ورد في التحقيقات، وما قرره مأمور الضبط القضائي، مشيرًا إلى وجود احتمالات أخرى قد تكون سبب الوفاة، مع تعذر تحديد ساعة الوفاة بدقة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 268 لسنة 2024 جنايات الطالبية، أن المتهم "أحمد. م"، 29 عامًا، عامل، أقدم على قتل زوجته المجني عليها "سارة. خ"، مع سبق الإصرار، إذ بيت النية وعقد العزم على التخلص منها، واعتدى عليها بالضرب، ثم أطبق على عنقها باستخدام "غطاء رأس"، قاصدًا إزهاق روحها، فأحدث بها إصابات أودت بحياتها.