قرارات من النيابة بشأن البلوجر "لوشا" في اتهامه بنشر محتوى خادش

11:32 م الإثنين 11 أغسطس 2025
كتب- أحمد عادل:

قررت جهات التحقيق، حبس البلوجر الشهيرة بـ"لوشا" 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بنشر فيديوهات تخدش الحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الإجتماعي.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على أموال البلوجر "لوشا" ومنعه من التصرف فيها، والتحفظ على سيارته وهاتفه لحين انتهاء التحقيقات.

وكانت قوة أمنية تمكنت من ضبط البلوجر "محمد.ع." المعروف بـ"لوشا" بالمقطم؛ لاتهامه بنشر محتوى غير أخلاقي لتحقيق أرباح مالية من نسبة المشاهدات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لوشا محتوى مسيء فيديو خادش حبس البلوجرز
