جنايات الجيزة تعاقب "ديلر الهيريون" بالمؤبد

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "5" جنايات بولاق الدكرور، بمحكمة جنوب الجيزة، بمعاقبة "عامل" بالسجن المؤبد، على خليفة اتهامه بالاتجار في الهيروين ومشتقاته بترعة عبد العال ببولاق الدكرور.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب دولاتي، وإبراهيم محمد أمين وأمانة سر أشرف صلاح.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 9042 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 3142 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، للمتهم "أحمد.س"، تهمة إحراز جوهر الهيريون المخدر و جوهر الاندازول كاربوكساميد بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك في اليوم العاشر من مايو 2025بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وثبت تقرير المعمل الكميائي، أن المضبوطات عبارة عن 3 أكياس بلاستيك من الشفاف بكل كيس مادة وزنت 2 جرام، ثبت أنها تحتوي على أحد مشتقات الاندازول كاربوكساميد المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات، كما بفحص 2 من أكياس الشفاف المضبوطة تين أن بكل كيس مسحوق بيج اللون وزن 1.76 ثبت أنه تحتوي على الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وألقى رجال مباحث قسم بولاق الدكرور بالجيزة، القبض على عامل أثناء مرور دورة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بالقسم، حيث بتفتيشه عثر بحوزته 3 أكياس تبين أنها أحد مشتقات الاندازول كاربوكساميد، كما عدد 2 كيس من تبين أنها مادة الهيروين، وبمواجته أقر بارتكابه لواقعة الاجار وأنه يتخذ مكانه وكرًا لممارسه أعمال الإجرامية.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحام العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة والتى أدانت المتهم بالسجن المؤبد، لما نسب إليه من اتهام.