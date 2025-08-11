غلق 135 محلًا لمخالفة قرار الغلق ترشيدًا للكهربا

كتب- علاء عمران:

في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها للتأكد من التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحرير 135 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

