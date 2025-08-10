الداخلية تكشف ملابسات فيديو "ميكروباص الشرقية" المثير للجدل

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن الإدعاء بقيام شخصين يستقلان سيارة “ميكروباص” بمحاولة دفن جوالين أسفل أحد الكبارى بالشرقية.

بالفحص تمكنت القوات من تحديد وإلقاء القبض على الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو تبين أنهما "سائق و عامل"، كما تم ضبط الجوالين المشار إليهما (بداخلهما ملابس خاصة بالثانى)، وبسؤاله أفاد بأنه عقب عودته من عمله مستقلاً سيارة "ميكروباص" وبحوزته الجوالين قام بالنزول من السيارة أسفل الكوبرى المشار إليه فقام أحد الأشخاص "لا يعلمه" بسؤاله عما بداخل الجوالين فرفض الإجابة وعاد للسيارة مرة أخرى قيادة الأول الذى أقر بأنه على علم بما يوجد داخل الجوالين.

اتخذت أجهزة الأمن، الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.