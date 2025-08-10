إعلان

"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 32 كيلو مخدرات في دمياط وأسوان

02:09 م الأحد 10 أغسطس 2025

حشيش

كتب – علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن دمياط وأسوان، من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، خلال حملات أمنية موسعة استهدفت جالبي ومتجري المواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

ففي مديرية أمن دمياط، أسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، بحوزة المتهمين أكثر من 7 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، وأكثر من 10 كيلوجرامات من مخدر البانجو، و12 كيلوجرامًا من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين، إضافة إلى ضبط 3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص (3 فرد خرطوش) بحوزة 3 متهمين لهم معلومات جنائية.

وفي مديرية أمن أسوان، تم ضبط قضيتين لجلب مواد مخدرة، بحوزة المتهمين قرابة 3 كيلوجرامات من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الشابو، وضبط قطعة سلاح ناري بدون ترخيص (فرد خرطوش) بحوزة أحد المتهمين.

كما تم تنفيذ 651 حكمًا قضائيًا متنوعًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون.

حشيش شابو أسوان دمياط
