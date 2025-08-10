كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، بإجماع الآراء، بإعدام متهمين اثنين شنقًا حتى الموت بعد إدانتهما بقتل شاب داخل شقته في منطقة الشيخ زايد بدافع السرقة، كما حكمت على المتهم الثالث بالسجن المشدد 10 سنوات لإخفائه الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.

وترأس الجلسة المستشار أشرف الهواري، بعضوية المستشارين وائل عبد الله ومحمد يوسف، وبحضور ممثل النيابة العامة المستشار محمود محمد غراب.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الأول والثاني تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه، بينما أُسند للمتهم الثالث تهمة إخفاء متحصلات الجريمة والتصرف فيها، بعد مساعدته في التخلص من الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.

جاءت الواقعة بعد بلاغ والد المجني عليه "ع" (29 سنة)، الذي اختفى دون اتصال، وانتقلت قوة أمنية إلى الشقة التي عُثر فيها على جثة المجني عليه بها طعنتان نافذتان في الصدر والظهر، مع خدوش وضربات على الرأس.

أظهرت التحريات أن المتهمين طالبان من المنطقة ذاتها، واعترفا بتخطيطهما لسرقة المجني عليه الذي يعيش بمفرده ويملك مقتنيات ثمينة، وتسلقا إلى الشقة وطعناه حتى الموت وسرقا هاتفه وبعض متعلقاته، وسلموا الهاتف للمتهم الثالث الذي أخفى معالم الجريمة.