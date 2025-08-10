طفلة تهرب من بيتها والشرطة تسلمها إلى والدتها بحلوان

الأحد 10 أغسطس 2025

12:17 م الأحد 10 أغسطس 2025

كتب - علاء عمران:

عثرت قوات الأمن على طفلة أمام إحدى محطات مترو الأنفاق بمنطقة حلوان جنوب القاهرة.

بسؤال صاحبة الـ13 عاما، أقرت بأنها تركت منزل أسرتها لسوء معاملة ذويها لها فتواصلت الشرطة مع والدتها مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس والتي أقرت بذات المضمون.

تم تسليم الطفلة لوالدتها وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصةً التى تستهدف حماية الطفل ورعاية الفئات المعرضة للخطر.