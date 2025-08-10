7 مصابين في انقلاب ميكروباص أعلى الدائري

كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائري أمام موقف سوبر جيرت، الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق البطيء.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير ميكروباص اتجاه السلام، اختلت عجلة القياةد بيد السائق وانقلابها بالطريق مما أسفر عن سقوط 7 مصابين.

المصابون نقلوا إلى مستشفى السلام للعلاج مع تجنيب آثار الحادث نهر الطريق لتسيير حركة المرور إلى طبيعتها تزامنا مع الذروة الصباحية.