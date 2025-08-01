إزاي تستفيد بخصم 50%.. فرصة التصالح على مخالفات المرور

كتب- صابر المحلاوي:

في خطوة تيسيرية للمواطنين، أتاحت النيابة العامة إمكانية التصالح الفوري في المخالفات المرورية إلكترونيًا مع خصم يصل إلى 50% من قيمة الغرامة، إذا تم الدفع خلال 3 أيام من تسجيل المخالفة.

ويهدف هذا النظام إلى تخفيف الأعباء على أصحاب المركبات، وتوفير وقتهم وجهدهم، بجانب تشجيع السائقين على تسوية أوضاعهم المرورية دون تأخير.

كيف تستفيد من خصم 50%؟

وفقًا للآلية المُعلنة، يمكن لأي مواطن سُجلت عليه مخالفة مرورية الدخول إلى موقع النيابة العامة، والتصالح خلال أول 72 ساعة من تاريخ تسجيلها، ليحصل تلقائيًا على خصم نصف قيمة الغرامة.

على سبيل المثال، إذا كانت الغرامة بسبب تجاوز السرعة، والتي تتراوح قيمتها بين 500 و1500 جنيه، يمكن دفع 200 جنيه فقط إذا تم التصالح خلال المدة المقررة، بدلاً من 400 جنيه أو أكثر بعد انقضاء المهلة.

خطوات التصالح الفوري أونلاين:

الدخول على موقع النيابة العامة لخدمات المرور من خلال الرابط: اضغط هنــــــــا

اختيار خدمة "التصالح الفوري".

تحديد نوع المخالفات: رخصة المركبة أو رخصة القيادة.

إدخال البيانات المطلوبة ثم عرض إجمالي المخالفات.

الضغط على "تفاصيل المخالفات"، ثم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف.

اختيار "خدمة التصالح" واستكمال الدفع إلكترونيًا.

هذا وتواصل الجهات المعنية تطوير منظومة المرور الرقمية لتسهيل الخدمات على المواطنين وتعزيز الالتزام المروري عبر أدوات إلكترونية أكثر مرونة وسرعة.