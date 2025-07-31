كتب- أحمد عادل:

بعد يوم عمل شاق، كان "مكاريوس" يستعد لمغادرة مكان عمله على سيارة مشروبات "قهوة" في منطقة العجوزة، إذ فوجئ بمجموعة أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء وتعدوا عليه بالضرب، محدثين به جروحًا قطعية متفرقة بالجسد استلزمت 40 غرزة.

بدأت القصة منذ أيام، حين حضر بلطجي إلى سيارة المشروبات، وطالب "مكاريوس" بدفع إتاوة نظير وقوفه في الشارع، وهو ما رفضه المجني عليه ونشبت بينهما مشادة كلامية.

فرق الأهالي المتواجدين في مكان الواقعة بين "مكاريوس" والمتهم، وذهب كلٌ منهما في حال سبيله لكن المتهم كان قد بيت النية للانتقام من المجني عليه.

وفي وقت متأخر من الليل، حضر مجموعة أشخاص على دراجات نارية إلى سيارة الضحية، وشل بعضهم حركته وبدأ الآخرين في الاعتداء عليه بالضرب بأسلحة بيضاء "مطواة -سكين"، محدثين به جروح قطعية بالذراعين الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى جرح ذبحي في الرقبة كاد أن يؤدي بحياته.

وتلقى قسم شرطة العجوزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال شاب في العقد الثاني من عمره مصاب بعدة جروح قطعية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعدة أشخاص، وأمكن تحديد هوية المتهمين وضبطهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.





