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إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالهرم

03:13 م الخميس 31 يوليه 2025

حادث انقلاب سيارة ميكروباص

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كتب- صابر المحلاوي:

أصيب 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المريوطية بمنطقة الهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث سير علي طريق المريوطية، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.

بالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق، أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور.

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