الأمن يضبط 37 كيلو مخدرات وأسلحة نارية في أسوان ودمياط

كتب - عاطف مراد:

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة بعدد من المحافظات، استهدفت ضبط تجار المواد المخدرة، والأسلحة النارية غير المرخصة، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، ضمن جهود الوزارة لتجفيف منابع الجريمة.

شارك قطاع الأمن العام في الحملات بالتنسيق مع مديريتَي أمن أسوان ودمياط، حيث استهدفت القوات عددًا من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظتين، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر.

في محافظة أسوان، تم ضبط قضيتين لجلب المواد المخدرة، ضُبط خلالهما أكثر من 6 كيلو جرام من مخدر الحشيش، إلى جانب فرد خرطوش غير مرخص بحوزة 4 متهمين، كما تم تنفيذ 665 حكمًا قضائيًا متنوعًا بحق هاربين من العدالة.

وفي دمياط، ضبطت الأجهزة الأمنية 3 قضايا لجلب المواد المخدرة، وعثرت على أكثر من 7 كيلو جرام من الحشيش، و13 كيلو جرام من البانجو، و11 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى كمية من مخدر الهيروين.

كما تم ضبط 3 أسلحة نارية (فرد خرطوش) بحوزة 3 متهمين من أصحاب المعلومات الجنائية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لضبط العناصر الإجرامية ومروجي المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، والحد من انتشار الجريمة في كافة محافظات الجمهورية.





