كتب- رمضان يونس وأحمد عادل

كشفت البلوجر هدير عبد الرازق عن تفاصيل واقعة التصادم التى حدثت في منطقة الطالبية والتي صدر حكما غيابيًا ضدها بالحبس عامين، بعد إخلاء سبيلها من سرايا النيابة.

وقالت هدير في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، " أنا عمري ما روحت الطالبية ولا أعرفها مكانها فين .. وعربيتي كان بيسوقها سائق و مشيته من حوالي 8 أشهر، هو اللي عمل الحادثة وأنا لبست فيها واتفاجأت بالحكم وأنا معملتش حاجة".

وقررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل البلوجر "هدير عبدالرازق" في اتهامها بدهس شخص في منطقة الطالبية من سرايا النيابة.

وقال الجندي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل البلوجر هدير عبدالرازق في قضية دهس شخص في منطقة الطالبية، بعد التأكد من عدم وجود أحكام قضائية ضدها.

وتابع أن البلوجر هدير عبدالررازق لديها جلسة معارضة استئنافية إلزامية الحضور أمام المحكمة الأقتصادية في 3 أغسطس المقبل.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها، عقب تداول الفيديو المذكور، والذي أظهر تعدي طليقها عليها بالضرب والسحل داخل شقة سكنية.

وفي وقت سابق، تقدم طليق البلوجر هدير عبد الرازق ببلاغ رسمي ضدها، يتهمها فيه باختراق هاتفه المحمول والاستيلاء على بياناته الشخصية، من بينها محادثات خاصة مع والده وأصدقائه، قامت بإعادة إرسالها إليه مصحوبة بعبارات تهديد، كما نشرت صورًا ومقاطع فيديو لمقتنياته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منه.