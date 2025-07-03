ضبط 7 أطنان دقيق بلدي مدعّم خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعّمة، ضُبط خلالها نحو 7 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعّم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل الوزارة حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لأي محاولات لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر التلاعب بأسعار الخبز المدعّم والحر.





