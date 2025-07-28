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4 مصابات باختناق في حريق شقة أعلى مطعم بالمريوطية

09:08 م الإثنين 28 يوليه 2025

حريق شقة فيصل

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كتب - محمد شعبان:

سجل حريق شقة ببرج سكني بالمريوطية فيصل، مساء الاثنين، 4 حالات اختناق خضعن للإسعافات الأولية واستقرار حالتهم الصحية.

المصابات الأربع هن: ناهد علي 54 عاما، داليا عزمي 44 عاما، سلمي مازن 18 عاما وحنين عماد 16 عاما جميعهن حالات اختناق بالدخان.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من عقار بشارع المريوطية يضم مطعم كشري.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء لمحاصرة مصدر النيران، وتبين نشوب حريق بشقة بالطابق الثاني لعقار مكون من 10 طوابق.

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