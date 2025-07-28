محاكمة 89 متهما بخلية داعش مدينة نصر اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 89 متهما في القضية رقم 535 لسن2025، جنايات مدينة نصر، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بخلية "داعش مدينة نصر".

وجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من عام 2017 وحتي 1 ديسمبر 2020، المتهمون جميعًا انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

ووجه للمتهمين تهم منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.