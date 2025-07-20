الداخلية تكشف ملابسات فيديو لطالب يهدد بالانتحار في القاهرة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تهديد صاحبه بالانتحار في القاهرة.

بالفحص، تم تحديد وضبط مستخدم الحساب (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، وعُثر بحوزته على هاتفه المحمول، والذي تبين من خلاله بثه العديد من مقاطع الفيديو التي ادعى خلالها معاناته من أمراض نفسية ورغبته في الانتحار.

وبسؤال والدته، أفادت بأن نجلها يعاني من اضطرابات نفسية ويتلقى العلاج في إحدى المستشفيات والمصحات النفسية بالقاهرة، وقدمت كافة التوصيات الطبية الخاصة بحالته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليمه لوالدته بعد أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته.