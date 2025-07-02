لأول مرة منذ الحرب.. الاحتلال يلغي أوامر إغلاق مستوطنات غلاف غزة
04:24 م الأربعاء 02 يوليو 2025
وكالات
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش ألغى الأوامر العسكرية بإغلاق مستوطنات غلاف غزة لأول مرة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 .
ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه وفقًا لتقييم الوضع تقرر تقليص أمر "منطقة عسكرية مغلقة" مما يتيح فتح المزيد من المناطق المدنية في منطقة النقب الغربي ابتداء من 2 يوليو الجاري.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت على إعادة جميع سكان البلدات في غلاف غزة إلى منازلهم حتى نهاية شهر يوليو.
فيديو قد يعجبك: