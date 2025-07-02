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في 24 ساعة.. ضبط 6 آلاف قضية بقطاعات المترو والكهرباء والضرائب

01:40 م الأربعاء 02 يوليو 2025

حملات أمنية - أرشيفية

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كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملاته المكثفة في مختلف أنحاء الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات بمرافق الدولة الحيوية، وأسفرت جهوده خلال 24 ساعة فقط عن ضبط 6,255 قضية متنوعة في قطاعات النقل والكهرباء والضرائب.

ففي قطاع شرطة النقل والمواصلات، تم شن حملات على محطات السكك الحديدية وقطارات ومترو الأنفاق، أسفرت عن ضبط 1,259 قضية شملت مخالفات وظواهر سلبية أثّرت على الانضباط العام داخل المرفق الحيوي.

كما تمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 4,430 قضية تنوعت بين سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وذلك ضمن جهود لحماية المال العام ومواجهة التعديات.

وفي السياق ذاته، تمكنت مباحث الضرائب والرسوم من ضبط 566 قضية، تضمنت مخالفات في الضرائب العامة، قضايا جمركية، وتحريات مالية ضد مدينين لصالح مصلحة الضرائب.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار هذه الحملات الأمنية ضمن استراتيجيتها الشاملة لإحكام السيطرة الأمنية، ومكافحة الجريمة بكافة صورها، وملاحقة المتورطين فيها.

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الضرائب الكهرباء المترو وزارة الداخلية
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