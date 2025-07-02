ضبط 290 قضية مخدرات و59 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بكافة مديريات الأمن، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 290 قضية مخدرات، و59 قطعة سلاح ناري، إلى جانب تنفيذ 65,567 حكمًا قضائيًا متنوعًا في مختلف المحافظات.

وشنّ قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، حملات استهدفت عددًا من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، وتمكنت من ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، بحوزة 3 متهمين، عُثر بحوزتهم على قرابة 7 كجم من الحشيش، وكميات من مخدري "الشابو" و"البودر".

كما أسفرت الحملات عن ضبط 4 قضايا جلب أخرى، ضُبط خلالها أكثر من 7 كجم من الحشيش، و10 كجم من البانجو، و11 كجم من الهيدرو، إضافة إلى كمية من مخدر الهيروين، فضلًا عن ضبط 3 فرد خرطوش بدون ترخيص بحوزة 4 متهمين، لثلاثة منهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة الوزارة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون.







