كتب – صابر المحلاوي:

أودعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر حيثيات حكمها ببراءة المخرج محمد سامي من اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، في القضية التي أثارت جدلًا بعد إذاعة إحدى حلقات برنامج "أسرار" على قناة النهار.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنها اطلعت على أوراق القضية والمستندات المقدمة، ووازنت بين أدلة الإثبات والنفي، وانتهت إلى براءة المتهم عن يقين واطمئنان، لعدم توافر أركان الجريمة في حقه.

وأضافت الحيثيات أن القضية أقيمت على خلفية اتهام "سامي" بتوجيه عبارات مهينة للفنانة عفاف شعيب خلال ظهوره بالبرنامج في 14 مارس 2024، وهي العبارات التي وردت في عريضة الاتهام: "كل اللي اتكلمت فيه كذب"، و"عيب أرد عليكي"، و"هي ما راحتش المستشفى"، و"ست كدابة".

لكن المحكمة أوضحت، أن العبارات المنسوبة جاءت في سياق الرد على اتهامات سابقة من المجني عليها خلال ظهورها في حلقة أخرى من البرنامج نفسه، معتبرة أن حديث المتهم لم يتضمن إهانة أو سبًا صريحًا، وإنما كان دفاعًا عن النفس وعرضًا لوجهة نظره أمام الرأي العام.

وأكدت المحكمة أنها راجعت الفيديو المُقدم كدليل، وتبيّن أن سامي لم يوجه عبارة "ست كدابة" بشكل مباشر، بل شدد على احترامه للفنانة قائلًا: "عفاف شعيب ست كبيرة، وأبقى راجل قليل الأدب لو أنا اتجاوزت مع ست كبيرة".

وانتهت المحكمة إلى أن القصد الجنائي – وهو أحد أركان جريمة القذف – غير متوافر في الواقعة، مؤكدة أن حديث المتهم كان في إطار رد مشروع على اتهامات سابقة، دون نية للتشهير أو الإساءة.

وبناء على ما سبق، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم، استنادًا إلى المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

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