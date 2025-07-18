"الجنايات" تنظر اليوم محاكمة 21 متهمًا في قضية "مجموعات العمل النوعي"

كتب – صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، محاكمة 21 متهمًا، من بينهم 10 محبوسين احتياطيًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مجموعات العمل النوعي"، وذلك لاستكمال مرافعة النيابة العامة.

وتضم القضية رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثانِ أكتوبر، اتهامات متعددة، من أبرزها تولي قيادة جماعة إرهابية تابعة لمجموعات العمل النوعي المسلح بجماعة الإخوان، أنشئت بهدف استخدام العنف والتهديد والترويع داخل البلاد، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن المجتمع وحياة المواطنين للخطر، إلى جانب إيذاء الأفراد، وبث الرعب في نفوسهم، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون.

كما وُجهت لعدد من المتهمين تهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، بالإضافة إلى اتهامات بتمويل الإرهاب، وتزوير محررات رسمية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر.