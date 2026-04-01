فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، رصد قيام عدد من الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة داخل أحد المحال بالجيزة.

وبالفحص تم تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو وهم 3 عمال وسيدة، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبحوزتهم كمية من مخدر الأيس.

وبمواجهتهم، أقروا بقيامهم بتعاطي المخدرات داخل المحل، مؤكّدين حيازة المواد بقصد التعاطي.

تم التحفظ على المتهمين، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لمباشرة القضية.