سجلت مستشفى الفرافرة المركزي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أولى الحالات المتأثرة بموجة الطقس السيئ، بعد إصابة شابة بحالة اختناق حادة نتيجة استنشاق كميات كبيرة من الأتربة، بالتزامن مع العواصف الترابية التي تضرب المنطقة منذ الصباح.

تفاصيل الحالة الصحية

كشفت الفحوصات الطبية إصابة ياسمين رضا القصبي، 24 عامًا، بضيق شديد في التنفس، وفقدان مؤقت للقدرة على التنفس بشكل طبيعي، أثناء تواجدها داخل إحدى المزارع بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة.

تدخل سريع لإنقاذ المصابة

جرى نقل المصابة على الفور بسيارة إسعاف إلى مستشفى الفرافرة المركزي، حيث تلقت الرعاية الطبية اللازمة وجلسات الأكسجين، ما ساهم في استقرار حالتها الصحية تحت إشراف الفريق الطبي.

عواصف تحجب الرؤية

وشهد مركز الفرافرة عواصف ترابية قوية أدت إلى انخفاض حاد في مستوى الرؤية الأفقية، قبل أن تمتد إلى واحة الخارجة وباقي مراكز المحافظة، مع انتشار كثيف للأتربة في الأجواء.

استنفار حكومي شامل

في المقابل، أعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ القصوى، حيث وجهت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية، خاصة في المناطق المرتبطة بالطرق الإقليمية المؤدية إلى محافظات وادي النيل مثل أسيوط والأقصر.

جاهزية المرافق وغرف العمليات

كما شملت التوجيهات رفع حالة الطوارئ بمرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي والحماية المدنية، إلى جانب تفعيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف فرعية في جميع المراكز، لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي طارئ.

تحذيرات من استمرار سوء الطقس

تأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار موجة العواصف الترابية التي تضرب الواحات، ما يستدعي توخي الحذر من المواطنين، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق الصحراوية، لحين تحسن الأحوال الجوية.