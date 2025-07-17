كتب- أحمد عادل:

حددت محكمة الاستئناف، جلسة 30 يوليو الجاري، كأولى جلسات استئناف كيميائي و4 آخرين على حكم المؤبد الصادر بحقهم من محكمة جنايات أول درجة، لاتهامهم بتصنيع عقاقير الترامادول المخدر والاتجار بالأدوية دون ترخيص في القطامية.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين فتحي سليمان محمد وعمرو عبد القادر إسماعيل، سامح سعيد أحمد.

وفي وقت سابق المحامي إمام الحفناوي، تقدم بمذكرة استئناف على حكم محكمة جنايات أول درجة الصادر بحق مالك شركة أدوية و4 آخرين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالاتجار وتنصيع المواد المخدرة في القطامية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، قضت بمعاقبة كيميائي و4 آخرين بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامهم بالاتجار وتصنيع عقاقير الترامادول المخدر بالقطامية.

ووجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين "ب. ن" و"و. أ" و"ح. ع" و"ع. ع" و"أ. ر"، قاموا بتصنيع عقاقير الترمادول المخدر والاتجار بالأدوية ممنوعة دون ترخيص بدائرة قسم القطامية.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد التصنيع والاتجار جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وكمية كبيرة من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وماكينات تعبئة وتغليف وكبس، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأدوية الممنوع تداولها بقصد الاتجار دون ترخيص.