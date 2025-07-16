إخماد حريق اندلع داخل شقة سكنية بحلوان

كتب- محمود الشوربجي:

نجحت قوات الحماية المدنية، في السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة حلوان، وتمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى حلوان.

على الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.