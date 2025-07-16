أكاديمية الشرطة تستضيف دورتين تدريبيتين بالتعاون مع الصليب الأحمر

كتب - علاء عمران:

استضافت أكاديمية الشرطة، بمقر مركز بحوث الشرطة، فعاليات الدورتين التدريبيتين الثانية والثالثة، اللتين نظمتهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على مدار يومي 13 و14 يوليو 2025، بمشاركة عدد من ضباط وزارة الداخلية.

وتضمن البرنامج التدريبي للدورتين محاور متعددة، أبرزها: التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها محليًا ودوليًا، ودورها في النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى التعريف بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويأتي تنظيم تلك الدورات في إطار حرص وزارة الداخلية على الانفتاح على المنظمات الدولية المعنية، ودعم مسارات التعاون في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز الوعي بالمبادئ العامة للقوانين والمعاهدات الدولية بين صفوف العاملين بالوزارة.