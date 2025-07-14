حبس خليجي ضبط يقود تحت تأثير المخدر في حملة أمنية بمنشأة القناطر

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقاتها مع خليجي تم القبض عليه في حملة أمنية ومرورية على طريق منشأة القناطر، بعد إجراء تحليل مخدرات له وثبوت إيجابية العينة.

وقررت النيابة عرض المتهم على الطب الشرعي لسحب عينة دماء للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، كما طالبت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات حول المتهم، وأمرت بالتحفظ على السيارة، ووجهت إليه تهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة قد ألقت القبض على قائد سيارة بمنشأة القناطر لقيادته تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتم ضبط المتهم خلال حملة أمنية بمنشأة القناطر، حيث اشتبهت القوات في قائد سيارة ملاكي، وتبيّن أنه يحمل جنسية خليجية. وبإجراء الكشف الطبي، تبيّن تعاطيه مواد مخدرة وقيادته تحت تأثيرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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