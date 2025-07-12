القبض على شاب تحرش بسيدة داخل أتوبيس في التجمع

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعة تحرش بسيدة أثناء استقلالها وسيلة مواصلات عامة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قِبل أحد الأشخاص أثناء وجودها داخل وسيلة النقل.

وبإجراء التحريات والفحص، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل يقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، حيث تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.