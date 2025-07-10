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السيطرة على حريق اندلع في كشك كهربائي بشبرامنت

01:28 م الخميس 10 يوليه 2025

حريق في كشك كهرباء ارشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:

شهدت مدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، انقطاعًا جزئيًا في التيار الكهربائي عن بعض المنازل والمنشآت، وذلك عقب اندلاع حريق في كشك كهربائي بمنطقة شبرامنت.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل كشك كهربائي يشبرامنت، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

وتبين من الفحص أن الحريق اندلع بشكل سريع ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 3 شوارع.

وتمكنت قوات الحماية من السيطرة على النيران وإجراء أعمال التبريد دون وقوع خسائر، فيما تولى مسؤولو شركة الكهرباء مباشرة أعمال الصيانة والإصلاح.

تحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

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حريق كشك كهربائي شبرامنت قطع التيار الكهربائي
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