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الداخلية تكشف ملابسات فيديو استعراض 4 سيارات وتعطيل حركة المرور بالجيزة

01:07 ص الخميس 10 يوليه 2025

وزارة الداخلية

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كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائدى 4 سيارات بأداء حركات إستعراضية وتعطيل الحركة المرورية بدائرة مركز أطفيح بالجيزة، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارات الظاهرة بمقطع الفيديو وقائديها، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة إبتهاجاً بحفل زفاف كريمة أحدهم.

تم التحفظ على السيارات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها.

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