إعلان

تجديد حبس سائق توك توك بتهمة التعدي على فتاة بمدينة نصر

08:24 م الثلاثاء 01 يوليو 2025

تجديد حبس سائق توك توك بتهمة التعدي على فتاة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس سائق توك توك، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة التعدي على فتاة جسديًا.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث، من "مهندس - مقيم بدائرة القسم"، وبصحبته شقيقته "موظفة - مقيمة بذات العنوان" مصابة بكسور "تم إسعافها بإحدى المستشفيات" وقرر بقيام شقيقته المصابة باستقلال مركبة "توك توك" بدائرة القسم، وحال سيرهما قام قائد المركبة بتغيير خط سيره والتحرش بها، فقامت بإلقاء نفسها من المركبة، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها ولاذ بالفرار.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط قائد مركبة "التوك توك" (مقيم بدائرة القسم) والمركبة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حبس سائق سائق توك توك مدينة نصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مصائد الموت.. الأماكن الأكثر خطورة على الطرق فى المحافظات (تقرير حكومي)
جلسة بكرة مهمة.. تأجيل مناقشة الإيجار القديم إلى الغد
زيادة كبيرة في أسعار سجائر "مارلبورو" و"ميريت" و"أل أند أم" - منشور رسمي