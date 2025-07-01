إعلان

6 مصابين أعلى دائري المنيب وجثة على القضبان بأبو زعبل

08:05 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

حادث انقلاب سيارة ميكروباص

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري بالمنيب، الثلاثاء.

انتقلت الخدمات المرورية إلى موقع البلاغ، وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص أعلى دائرى المنيب قبل نزلة المنصورية اتجاه مدينة 6 أكتوبر مسجلة 6 مصابين نقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج.

فيما تسبب ماس كهربائي في اشتعال النيران داخل شقة بالطابق الأرضي للعقار رقم 27 بشارع حسن حسنى أمام أولاد رجب بالمعصرة وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

وشهدن منطقة "أبو زعبل" حادث تصادن قطار بشخص في أثناء عبوره قضبان السكة الحديد بجوار مسجد أبو بكر الصديق، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب ميكروباص الجيزة أكتوبر المنيب الدائري أبو زعبل القليوبية جثة قطار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مصائد الموت.. الأماكن الأكثر خطورة على الطرق فى المحافظات (تقرير حكومي)
جلسة بكرة مهمة.. تأجيل مناقشة الإيجار القديم إلى الغد
زيادة كبيرة في أسعار سجائر "مارلبورو" و"ميريت" و"أل أند أم" - منشور رسمي