6 مصابين أعلى دائري المنيب وجثة على القضبان بأبو زعبل

كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري بالمنيب، الثلاثاء.

انتقلت الخدمات المرورية إلى موقع البلاغ، وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص أعلى دائرى المنيب قبل نزلة المنصورية اتجاه مدينة 6 أكتوبر مسجلة 6 مصابين نقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج.

فيما تسبب ماس كهربائي في اشتعال النيران داخل شقة بالطابق الأرضي للعقار رقم 27 بشارع حسن حسنى أمام أولاد رجب بالمعصرة وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

وشهدن منطقة "أبو زعبل" حادث تصادن قطار بشخص في أثناء عبوره قضبان السكة الحديد بجوار مسجد أبو بكر الصديق، مما أسفر عن مصرعه في الحال.