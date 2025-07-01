كتب- أحمد عادل:

تصوير- نادر نبيل:

أعلن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن استعدادات غير مسبوقة تجريها الهيئة لتنظيم انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، تشمل تجهيزات خاصة لذوي الهمم، من بينها توفير لوحات إرشادية بطريقة "برايل" للمكفوفين، وأخرى بلغة الإشارة لتمكين الصم وضعاف السمع من المشاركة في العملية الانتخابية بسهولة وفاعلية.

وأضاف "بنداري"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة اليوم، أن التحضيرات تشمل أيضًا إطلاق تطبيق إلكتروني جديد قبل بدء التصويت، يُسهل على المواطنين معرفة لجانهم الانتخابية ومواقعها لتجنب التكدس وتحقيق أكبر قدر من التنظيم.

كما أشار إلى تخصيص لجان لتصويت المصريين بالخارج، ضمن خطة شاملة لضمان نزاهة وسلاسة العملية الانتخابية داخل مصر وخارجها.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة أن كل الإجراءات تأتي في إطار التزام الهيئة بتمكين جميع المواطنين من أداء واجبهم الدستوري، وتوفير بيئة انتخابية تراعي احتياجات الجميع، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمني الكامل للانتخابات خلال أيام.